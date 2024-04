Duelo de cinturões? Topuria impõe condição para enfrentar Max Holloway no UFC

O espetacular nocaute de Max Holloway sobre Justin Gaethje no UFC 300, que lhe rendeu dois bônus de performance, parecia indicar que várias portas se abririam para o futuro próximo do ex-campeão peso-pena (66 kg), entre elas a de uma nova disputa pelo título até 66 kg da organização. Mas, no que depender do atual detentor do cinturão da categoria, 'Blessed' - como o havaiano é conhecido - terá que colocar alguma coisa em jogo para o confronto entre eles acontecer.

Em entrevista ao 'The MMA Hour', Ilia Topuria exigiu que Max Holloway coloque seu título 'BMF' (lutador 'mais durão') em jogo para que o havaiano possa desafiá-lo pelo cinturão peso-pena do UFC. Caso contrário, 'El Matador', como é conhecido, destacou que o confronto não o interessaria.

"Sem o cinturão BMF eu não quero ele (como rival) de forma alguma. Se não (tiver o cinturão BMF em jogo), eu vou lutar com Volkanovski, que merece a revanche mais do que ele. Porque ele tem aquele cinturão, estou empolgado sobre isso. É por isso que eu quero ele. Ele tem dito: 'Agora eu tenho muitas opções', isso e aquilo. Ele não tem muitas opções. Eu sou o campeão agora. Eu escolho a data, escolho o local. Ele só tem que estar pronto, tem que esperar pelo chamado. Quando eu quiser, ele tem que estar pronto", afirmou Topuria.