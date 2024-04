Dana se empolga ao comentar momento que antecedeu nocaute de Poatan no UFC 300

Na luta principal do UFC 300, evento realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), Alex Pereira brilhou. O brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg), nocauteou Jamahal Hill no primeiro round de forma brutal e, segundos antes, protagonizou uma cena emblemática, que engrandeceu o triunfo. Como acompanhou de perto o desfecho do combate, Dana White opinou a respeito e se mostrou empolgado com o que ocorreu no octógono.

Nele, 'Poatan' encurralou o americano no cage. Ao se defender, Hill acertou um chute ilegal nos 'países baixos' do rival. Imediatamente, o árbitro Herb Dean se encaminhou para interromper a luta, visando a recuperação do brasileiro. Contudo, Alex, sem olhar para o profissional, fez sinal para o mesmo não interferir e, logo depois, acertou seu cruzado de esquerda no rosto de 'Sweet Dreams'. Com o desafeto indefeso no solo, o paulista liquidou a fatura com um 'ground and pound' pesado. Ao assistir tal cena, o cartola destacou a imponência do protagonista e a ação, pois definiu o confronto.

"Alex foi atingido na virilha, Herb tentou interromper e ele fez tipo, 'Não, não' e então nocauteou Jamahal. Foi incrivelmente gangster", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-UFC 300.