Chandler expressa interesse em disputa pelo título BMF após duelo com McGregor

Finalmente confirmado como o adversário de Conor McGregor no retorno do irlandês ao octógono do UFC, Michael Chandler se mantém atento a outras oportunidades futuras. Uma delas, inclusive, envolve o novo dono do cinturão simbólico de 'BMF' ('mais durão') da organização presidida por Dana White.

Em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs através do 'Instagram', Chandler expressou interesse de enfrentar Max Holloway pelo título BMF após o duelo contra McGregor. Vale lembrar que, contrariando a previsão de boa parte da comunidade do MMA, o havaiano nocauteou Justin Gaethje no UFC 300 e conquistou o cinturão de 'mais durão' da companhia - feito que também rendeu ao ex-campeão peso-pena (66 kg) uma vaga no top 10 dos leves (70 kg).

"Se eu lutaria com Max pelo cinturão BMF? Com certeza. Eu acho que não é uma coincidência que agora ele e eu estamos próximos no ranking da divisão até 70 kg. Eu acho que Max é um (cara) de verdade. Max personifica o BMF ('mais durão'). Max criou o momento mais 'p*** m***', o momento mais BMF que nós já vimos. Eu adoraria ter a oportunidade (de enfrentá-lo) no futuro. Obviamente eu tenho um negócio para cuidar em 74 dias", declarou Chandler, de acordo com a transcrição do site 'MMA Junkie'.