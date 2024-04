Chael Sonnen projeta Poatan como o GOAT do MMA em caso de título no peso-pesado

Uma das vozes mais influentes dos esportes de combate, Chael Sonnen propôs uma reflexão futura sobre um tema recorrente: o GOAT do MMA. Na opinião do ex-lutador - que tem trabalhado como comentarista desde sua aposentadoria -, Alex Poatan tem potencial para se tornar o maior competidor da história da modalidade. Na visão do falastrão americano, porém, o brasileiro teria que cumprir uma árdua missão para obter tal status: se tornar triplo campeão do UFC ao eventualmente conquistar o cinturão dos pesos-pesados.

Caso alcançasse tal façanha, Poatan se tornaria o primeiro atleta da história da principal liga de MMA do mundo a se sagrar campeão em três categorias de peso diferentes. Isso, por si só, elevaria o brasileiro ao ápice do esporte, de acordo com Sonnen. Em recente participação no podcast 'The Fighter and the Kid', Chael exaltou os feitos de Alex no Ultimate ao relembrar que o striker brasileiro, que veio do kickboxing, ainda é um novato dentro das artes marciais mistas e, mesmo assim, tem marcado seu nome na modalidade.

"Olhe para o Alex Pereira. É um amador, ele tem um cartel de amador. Ele fez isso (lutou) 12 vezes. Só oito no octógono (do UFC). Mas nessas oito, ele conquistou dois títulos e derrotou cinco campeões. E se eu dissesse que o Alex Pereira - que nunca disputou uma luta de wrestling, que nunca competiu no grappling, que não é faixa-preta - é o maior que já fez isso (MMA), você reviraria os olhos. Mas se ele se tornasse triplo campeão, e ele é a primeira pessoa que realmente poderia fazer isso, nós recuaríamos e diríamos: 'Ele realmente pode ser' (o GOAT do MMA). Se ele fizesse isso, não teríamos esse debate de quem é o GOAT. Nós apenas nos referiríamos a ele como o GOAT. Pense no quão incrível o GSP é, ele venceu com 77 kg e 84 kg, mas nenhum de nós pensou que ele poderia subir para 93 kg. Daniel Cormier, conseguiu títulos nos pesados e meio-pesados, mas sabíamos que ele não poderia bater 84 kg. É uma dessas coisas em que um cara só consegue ir até certo ponto", opinou Sonnen.