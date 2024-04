Ketlen Vieira critica possível 'furada de fila' de Kayla Harrison no UFC: "Quer sentar na janela?"

Incômodo também com a líder do ranking

A estreia triunfante de Kayla Harrison no UFC já a levou ao top 5 do ranking peso-galo da organização - um sinal claro de que a judoca pode ser alçada ao posto de desafiante em breve, mesmo com pouco tempo de 'casa'. Quem lidera a lista da categoria, inclusive, é outro alvo das críticas de Ketlen Vieira: a ex-campeã Julianna Peña, que, lesionada, não luta desde julho de 2022. A manutenção da 'Venezuelan Vixen' no topo da classificação - abaixo apenas da campeã Raquel Pennington - é vista pela manauara como inexplicável.

"Eu não vejo porque a Julianna Peña está criando teia de aranha no primeiro lugar (do ranking). Acho isso um absurdo. Acho que ela está há quase dois anos sem lutar. Faz tanto tempo que eu não me recordo quando foi a última vez que ela lutou. Uma atleta que vem de derrota e está ali no primeiro lugar. Não faz sentido para mim. Eu não sei se ela é amiga de quem faz o ranking e por isso permanece lá. Porque todo mundo troca (de posições), menos ela. Se não me engano é a terceira ou quarta vez que eu estou na segunda colocação no ranking, e a disputa de cinturão não chega até mim", desabafou Ketlen, antes de completar.

"Está na hora da Julianna Peña sair de baixo da cama dela e lutar. Ela só sai de lá quando escuta o nome da Amanda (Nunes). Alguém cita lá longe que a Amanda pensa em voltar, ela fala: 'A Amanda não pode voltar porque ela já falou que vai se aposentar'. Ou luta ou sai de lá. Como a mulher está há dois anos na primeira colocação e diz 'só vou lutar se for pelo cinturão', e o UFC dá? O que eu tenho que fazer? Meter um bronze? O que eu tenho que fazer?", debochou.

No UFC desde 2016, Ketlen Vieira estabeleceu seu nome entre as principais atletas da divisão dos galos pelos seus resultados dentro do octógono. Neste período, a atleta da Nova União conquistou oito vitórias e sofreu três derrotas, se fixando no top 5 da categoria. Porém, agora, a brasileira parece disposta a trabalhar também no microfone e exigir que a organização a olhe com a mesma atenção de outras lutadoras, travando uma batalha contra um possível favoritismo a determinadas rivais.