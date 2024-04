Garbrandt alega que vertigem influenciou na derrota para Deiveson no UFC 300

No último sábado (13), Cody Garbrandt foi finalizado por Deiveson Figueiredo na abertura do card centenário do UFC 300, em Las Vegas (EUA). A vitória do ex-campeão peso-mosca (57 kg) sobre o ex-campeão peso-galo (61 kg), no entanto, não teria sido conquistada por mérito exclusivo do brasileiro, pelo menos é o que indica 'No Love'.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Garbrandt alegou que um episódio de vertigem teria influenciado na sua derrota para Deiveson no UFC 300. De acordo com o relato do americano, a condição o acompanha há mais de uma década e se manifestou durante o combate contra o brasileiro, especialmente depois que a luta foi para o solo, onde o 'Deus da Guerra' sacramentou sua vitória com um mata-leão.

"Me senti ótimo na minha luta, até que eu comecei a sentir tontura, eu não conseguia controlar tudo rodando quando (a luta) foi para o chão. Tiro meu chapéu para Deiveson e sua equipe. Eu acabei indo para o hospital, onde eu continuei tonto e vomitando até às 4 horas da manhã. Obrigado, Heather e Olivia, por me monitorar depois da luta. Eu vou consertar isso, tenho lidado com vertigem desde 2012. Obrigado aos fãs que vieram me apoiar. Não foi minha noite, mas eu amo fazer o que faço. Voltarei antes do ano acabar", relatou Cody.