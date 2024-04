Dedo quebrado! Poatan exibe momento em que lesiona o pé em treino antes do UFC 300; veja

Depois da icônica comemoração feita assim que nocauteou Jamahal Hill, Alex Poatan ergueu os braços e prontamente olhou para baixo, na direção dos próprios pés. A cena, no calor do momento, passou despercebida pela maioria dos fãs de MMA, mas foi explicada pelo próprio nesta terça-feira (16). Através de suas redes sociais, o campeão dos meio-pesados (93 kg) exibiu um vídeo de um treino que teria sido realizado duas semanas antes do UFC 300. Durante a atividade, o striker brasileiro quebra o dedo mínimo do pé direito ao desferir um chute baixo (veja abaixo ou clique aqui).

O sparring era controlado pelo mentor e amigo Glover Teixeira e disputado com o parceiro de treinos e também atleta do UFC, Rodolfo Bellato, alegadamente no dia 29 de março - a duas semanas do UFC 300. Mesmo com as devidas proteções - luvas e caneleiras -, Poatan fraturou o dedo do pé quando acertou um chute de raspão na perna de 'Trator', como o compatriota é conhecido.

Frieza na reação impressiona

A filmagem compartilhada por Poatan evidenciou ainda mais a frieza do striker. Mesmo com uma contusão às vésperas de um combate importante, o brasileiro reagiu de maneira tranquila. Sem sequer esboçar qualquer tipo de dor, Alex ainda tentou auxiliar seus companheiros de equipe em uma tentativa mal-sucedida de 'recolocar' o mindinho no devido lugar. Em breve conversa com Rodolfo Trator, o campeão do UFC minimizou o empecilho, alegando que a situação seria mais preocupante se a lesão fosse sofrida no dedão do pé.