Dana White aprova possível superluta entre Amanda Nunes e Kayla Harrison

Realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), o UFC 300 propiciou aos fãs de MMA momentos marcantes e, um deles, aconteceu fora do octógono. Atenta ao que acontecia no evento, Amanda Nunes provocou Kayla Harrison, dando a entender estar interessada na luta e que esperava ser desafiada. Ciente do registro compartilhado pela brasileira, Dana White opinou sobre a rivalidade dela com a ex-estrela da PFL e bicampeã olímpica de judô.

No card preliminar do grandioso show, Kayla, em sua estreia pela companhia, não tomou conhecimento de Holly Holm e a finalizou no segundo round. Sendo assim, parte da comunidade do MMA passou a apontar a americana como uma potencial campeã do peso-galo (61 kg). Empolgado com a apresentação de Harrison e com o posicionamento da 'Leoa', o cartola, na coletiva de imprensa pós-UFC 300, já se mostrou interessado na hipotética superluta entre elas, que, eventualmente, pode valer o cinturão da categoria.

"Eu vi e gostei. Amanda se aposentou cedo. Gosto que ela esteja intrigada com essa luta. Adorei isso e amo Amanda. Amanda e eu temos um relacionamento incrível. Acho que ela é a GOAT em todos os esportes de combate feminino. Se Kayla conseguir ganhar o cinturão, seria divertido vê-la voltar para tentar conquistá-lo novamente. Acho que o que Amanda estava dizendo foi, 'Interessante, veremos como isso se desenrola. Se ela ganhar o cinturão, talvez eu volte'. Isso é o que entendi. Acho que ela quer voltar e ver se consegue recuperar o cinturão. Foi brilhante isso. Ela já é vista como a melhor e então, você tem essa nova mulher assustadora que destruiu Holm. Ela pode ganhar o título? Se ela conseguir, para Amanda voltar e possivelmente vencer essa luta, seria impossível negá-la", declarou o cartola.