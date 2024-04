Capoeira entra em ação em junho de olho em vaga no top-15 dos meio-médios do UFC

Veterano do MMA, Elizeu Zaleski segue sonhando com o top-15 dos meio-médios (77 kg) do UFC. E, em junho (1º), em Nova Jersey (EUA), o brasileiro terá mais uma oportunidade de se aproximar de vez da elite da categoria ou até integrá-la, em caso de vitória. 'Capoeira' medirá forças com Randy Brown que, assim como ele, vive boa fase no MMA. A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

Para a luta no UFC 302, o brasileiro possui uma sequência composta por duas vitórias e um empate. Em seu combate mais recente, realizado em novembro, em São Paulo, 'Capoeira' protagonizou uma batalha contra Rinat Fakhretdinov, que terminou sem um vencedor. Por sua vez, o americano, de 33 anos, levou a melhor em dois combates seguidos, entrando em ação pela última vez em fevereiro.

Histórico de 'Capoeira' no MMA

Elizeu Zaleski, de 37 anos, representa a equipe 'CM System' no MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2009 e estreou no UFC em 2015. Em sua carreira, 'Capoeira' construiu um cartel composto por 24 vitórias, um empate e sete derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Abubakar Nurmagomedov, Benoît Saint-Denis, Max Griffin, Omari Akhmedov e Sean Strickland.