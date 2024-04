Sensação do UFC, Diego Lopes se diz 'pés no chão' quanto ao aumento de popularidade

No último sábado (13), em Las Vegas (EUA), Diego Lopes emplacou sua terceira vitória seguida no UFC, ao nocautear Sodiq Yusuff em pouco mais de um minuto de luta. Sendo assim, o atleta, que já é uma sensação do MMA, ampliou seu hype. Portanto, em entrevista exclusiva à Ag. Fight (clique aqui), o brasileiro comenta o momento mágico que vive.

E o sucesso de Diego é fácil de constatar. Antes de atuar no UFC 300, evento grandioso e repleto de estrelas da organização, o especialista em jiu-jitsu foi um dos lutadores que mais despertou a atenção dos fãs e da imprensa. E muito disso se deve pelo fato do atleta ter um estilo de luta agressivo, um cabelo peculiar e por seu carisma. Vale destacar que, hoje, o brasileiro, que também representa o México no MMA, não está em alta apenas nos dois países e sim mundialmente. Mas, mesmo com a mudança de patamar em âmbito profissional, Lopes garante que segue humilde e destaca o apoio de sua equipe.

"Acho que tenho as pessoas adequadas ao meu lado. Meus treinadores, meus amigos, essas pessoas são bem humildes. Acho que isso faz de mim uma pessoa com os pés no chão. Aprendi muito com a Alexa, a Irene, que estão no top há muito tempo. Elas têm conversado comigo, de que é sempre bom ter os pés no chão, então tenho essas pessoas para me deixar tranquilo, não deixar as coisas subirem para a cabeça. Acho que, pouco a pouco, isso está acontecendo (ser famoso e virar um rosto do esporte). Está sendo de forma muito natural. Sempre tive o desejo de ser reconhecido como lutador e treinador. Sempre quis deixar minha marca no esporte de outra maneira e estou podendo deixar. Acho que estou fazendo as coisas bem. Estou vivendo as duas facetas", declarou o atleta.