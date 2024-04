Próximo da fila? Ankalaev promete vitória por nocaute e provoca Poatan: "Não tem queixo"

No último sábado (13), Alex Poatan viveu um grande momento ao nocautear Jamahal Hill na luta principal do UFC 300, em Las Vegas (EUA). Mas a grande performance aparentemente não blindou o campeão dos meio-pesados (93 kg) de ser alvo de desafios. E prova disso é a postura de Magomed Ankalaev. Logo após a realização do evento centenário, o wrestler russo foi até as redes sociais para pleitear a próxima vaga de desafiante e, de quebra, provocar o striker brasileiro.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Ankalaev chamou a atenção dos fãs ao projetar que irá desbancar Poatan via nocaute ainda no assalto inicial, assim como o campeão fez com Jamahal no UFC 300. Número 2 do ranking, o russo não sabe o que é perder no MMA profissional há 12 combates - seu último revés foi em março de 2018.

"Alex Pereira, parabéns. Vou te parar no primeiro round via nocaute. O homem não tem queixo. Poatan contra eu em Abu Dhabi", escreveu Ankalaev em sua conta no 'X' (antigo Twitter).