Novela sem fim! Belfort desmente Popó e nega acordo por luta de boxe: "Fake news"

A novela entre Vitor Belfort e Acelino Popó Freitas, que parecia próxima do fim, ganhou mais um capítulo na noite desta segunda-feira (16). A extensa negociação para uma luta de boxe aparentava estar encerrada quando o tetracampeão mundial da modalidade anunciou que enfrentaria o ex-lutador do UFC nos ringues em setembro. No entanto, não demorou muito para que o 'Fenômeno' desse sua versão e negasse qualquer tipo de acerto de combate com o pugilista baiano.

Através de um vídeo publicado em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Belfort explicou seu lado e acusou Popó de anunciar uma notícia falsa. Apesar de demonstrar extremo interesse na realização do confronto, o ex-atleta do UFC destacou que as partes ainda não chegaram a um acordo e o contrato ainda não foi assinado - possivelmente por conta da discordância no limite de peso estabelecido para o embate.

"Fala, galera. Mais um capítulo da novela 'pipopócando'. E aí, Popó? Você só pipoca, hein. Agora você falou que a luta está fechada. Você é um fanfarrão mesmo. Agora quero falar com você que é meu fã e não vê a hora para que essa luta aconteça, vai ser um grande combate com certeza. Isso se o Popó não ficar pipocando e amarelando com esse negócio do peso. Já falei que o máximo que posso baixar é 88,9 kg. Popó, aceita logo a luta, faz o que você tinha falado, cada um vem no seu peso. Estou me esforçando para fazer o meu melhor. Isso vai acontecer, se depender de mim. Todo mundo está esperando essa luta. Para de ficar fazendo 'fake news' de que a luta está fechada. Que papo é esse? Até onde sei, seu empresário não entrou em contato com o meu para falar dos negócios. Galera, o que o Popó postou foi fake news, a luta não foi assinada", rebateu Vitor.