Em alta! Diego Lopes e Kayla Harrison estreiam no ranking após vitórias no UFC 300

No último sábado (13), em Las Vegas (EUA), foi disputado o histórico card do UFC 300. E, como não poderia deixar de ser, os combates eletrizantes protagonizados no centenário evento trouxeram mudanças significativas nos rankings do Ultimate. Os destaques ficam para Diego Lopes e Kayla Harrison, que estrearam no top 15 de suas respectivas categorias na mais recente atualização da listagem, nesta terça-feira, após brilharem e vencerem seus respectivos confrontos na 'T-Mobile Arena'.

Contratada com status de potencial estrela da companhia, Harrison justificou a expectativa dos fãs com uma performance dominante em sua estreia no Ultimate. Diante da ex-campeã dos galos (61 kg) e então quinta colocada do ranking, a judoca não deu brechas e saiu vitoriosa via finalização no segundo round. O triunfo no UFC 300 abriu portas para a bicampeã olímpica, que já figura na quarta colocação da categoria e, de quebra, estreou no ranking peso-por-peso feminino, na 13ª colocação.

Diego Lopes fez jus ao posto de nova promessa dos pesos-penas. Nas graças da torcida, o brasileiro radicado no México utilizou o palco do UFC 300 para apresentar uma das melhores performances de sua vida. Diante do ranqueado Sodiq Yussuf, o especialista em jiu-jitsu não tomou conhecimento e mostrou que seu jogo de trocação melhora a cada dia ao conquistar um nocaute ainda no assalto inicial. O resultado fez com que Diego alcançasse a 14ª posição dos pesos-penas (66 kg).