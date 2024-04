Dana White se mostra incerto sobre Alex Poatan lutar nos pesados

No último sábado (13), em Las Vegas (EUA), Alex Pereira defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC pela primeira vez ao nocautear Jamahal Hill no round inicial e não só reforçou o desejo de voltar a competir, em maio, no Rio de Janeiro, como também abriu as portas para atuar no peso-pesado. Contudo, Dana White, presidente da organização, pode frustrar o plano do brasileiro.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 300, o cartola aprovou a performance de 'Poatan' contra o americano, porém não se mostrou animado em vê-lo subindo de peso. Vale destacar que, o brasileiro já lutou no peso-médio (84 kg) da companhia, foi campeão, e, agora, fez a terceira aparição nos meio-pesados, defendendo o cinturão e a invencibilidade na categoria. Mas, de acordo com Dana, uma nova mudança de divisão pode ser fatal para o atleta.

"Alex foi incrível. Ele é uma grande estrela. Quando você pensa sobre ele subindo para os pesados, você tem Jones, Aspinall e a lista continua. Essa divisão é perigosa. Não sei se esse é o movimento certo para ele. Ele foi muito bem na divisão em que está, mas não sei", declarou o cartola.