Cris Cyborg anuncia acordo para superluta contra Larissa Pacheco na PFL

Ao que tudo indica, o aguardado retorno de Cristiane Justino ao cage vai finalmente acontecer. Depois de uma longa espera e muitas críticas feitas à PFL pela demora na definição do seu futuro, 'Cyborg' - campeã peso-pena (66 kg) do Bellator - parece ter aparado as arestas com os dirigentes da Professional Fighters League e com novo compromisso encaminhado.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Cris Cyborg anunciou que o aguardado duelo contra a também brasileira Larissa Pacheco sairá do papel. A notícia do acordo pela sua provável estreia na PFL, companhia que comprou o Bellator no final do ano passado, chega alguns dias após a curitibana confirmar um novo compromisso no boxe, agendado para o dia 27 de abril.

"Vai acontecer! Cris Cyborg vs Larissa Pacheco é a próxima (na) PFL", anunciou Cris.