Tsarukyan explica confusão com fã antes de luta contra Charles do Bronxs no UFC 300

O último sábado (13) foi agitado para Arman Tsarukyan. No UFC 300, evento realizado em Las Vegas (EUA), o armênio conseguiu a maior vitória da carreira ao superar Charles Oliveira por decisão dividida e, antes da luta acontecer, se envolveu em uma confusão com um fã na caminhada rumo ao octógono. Como o 'aquecimento' foi transmitido ao vivo pelas câmeras, o atleta deu sua versão.

Nas imagens, o lutador surge dando um soco em um fã. Mas, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), Tsarukyan revela que a história não foi bem essa. De acordo com o armênio, sua atitude foi apenas uma reação ao ataque do amante do esporte. Vale pontuar que, durante um longo período, o atleta teve que lidar com constantes vaias e ofensas de parte dos fãs antes de lutar contra Charles. Se sentindo desrespeitado, Arman negou estar arrependido a respeito da polêmica.

"Eu queria dar um soco, mas não dei. Queria tentar, porque ele mandou eu me f***, queria dar um soco ou algo assim. Foi uma espécie de defesa. Quero explicar aos fãs americanos que você não poder ficar perto de mim e mandar eu me f*** ou dizer palavrões. Você pode fazer o que quiser na mídia, nas redes sociais. Se você não estiver perto de mim, tudo bem, mas quando está perto, você quer mandar eu me f***? Sou de um país diferente. Em nosso país, se alguém manda você se f***, você tem que acabar com ele. Ele me mostrou o dedo e eu queria dar um tapa, um soco nele de volta", declarou o lutador.