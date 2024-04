Kayla Harrison abre as portas para luta contra Amanda Nunes após provocação

Contratada a peso de ouro pelo UFC, Kayla Harrison impressionou em sua estreia. No último sábado (13), em Las Vegas (EUA), a atleta dominou Holly Holm e a finalizou no segundo round. O triunfo da americana foi tão convincente, que despertou a atenção de Amanda Nunes. Como a ex-campeã do peso-galo (61 kg) e do peso-pena (66 kg) da empresa a provocou, a ex-estrela da PFL e bicampeã olímpica de judô não deixou barato.

Ao tomar conhecimento que a 'Leoa' publicou um vídeo esperando ser desafiada e debochou ao ser ignorada, Kayla, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), explicou que não a mencionou porque a mesma se aposentou em 2023. Inclusive, a americana frisa que seu foco é ser campeã do peso-galo e não lançar desafios. De todo modo, a atleta, que classificou Amanda como a melhor atleta da história do MMA e expressou o desejo de enfrentá-la anteriormente, voltou a abrir as portas para a superluta acontecer.

"Eu achei ótimo. Não falei o nome dela, porque ela está aposentada. Se ela não estivesse aposentada, eu estaria desafiando a Amanda. Se ela quiser voltar, eu a receberia de braços abertos. Quero ganhar o cinturão e enfrentar Amanda", declarou a lutadora.