Diego Lopes reforça pedido de revanche contra Evloev e revela programação de lutas

Diego Lopes não tomou conhecimento de Sodiq Yusuff no UFC 300. No evento realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro precisou de pouco mais de um minuto de luta para nocautear o adversário, vencendo o terceiro combate seguido. Em alta na companhia com os fãs e no auge da confiança, o atleta já tem em mente os próximos passos que deseja dar na carreira.

Em entrevista exclusiva à Ag. Fight (clique aqui), Diego aproveitou os holofotes por atuar e impressionar no UFC 300 para desafiar, novamente, Movsar Evloev para uma revanche. Vale pontuar que o atleta estreou na empresa, em maio, contra o russo e perdeu por pontos, mas, mesmo assumindo a luta de última hora, quase tirou a invencibilidade dele. Como mostra seu valor a cada duelo, o brasileiro frisa que merece uma nova chance diante do algoz. Além disso, ao sair ileso do recente compromisso, Lopes projeta disputar mais dois combates em 2024.

"Não é segredo para ninguém. Quero a minha revanche com ele. Sei que posso ganhar essa luta. Eu, com camp completo, e ele assim também, acho que tem tudo para ser uma luta melhor do que a primeira. Tenho demonstrado que sou merecedor dessa revanche. Espero que os dirigentes do UFC atendam meu pedido. Se quiserem, estou pronto para lutar na Semana Internacional da luta. Lutei contra ele com cinco dias de aviso, não tive tempo para treinar. Sei do que sou capaz, que posso fazer uma luta muito melhor do que a primeira e que posso ganhar dele. Não recebi nenhum golpe na cara. Estou pronto para qualquer data que o UFC me der. Para mim, o ideal é lutar da Semana Internacional da Luta para poder lutar na Esfera em setembro", declarou o lutador.