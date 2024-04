Deiveson exalta versão "saudável" nos galos e mira disputa de título em nova categoria

Depois de perder o cinturão dos pesos-moscas (57 kg) em uma quadrilogia até então inédita contra Brandon Moreno, Deiveson Figueiredo decidiu mudar os rumos de sua carreira e subir de categoria. E, ao menos até o momento, com duas vitórias em dois combates nos pesos-galos (61 kg), a decisão tem se mostrado acertada. Para além do âmbito desportivo, o 'Deus da Guerra' comemora uma versão mais saudável dentro do octógono, longe do corte de peso mais severo de outrora.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Deiveson admite que ter subido de peso foi uma opção acertada em seu gerenciamento de carreira. Depois de enfileirar triunfos contra Rob Font e, no último sábado, no UFC 300, contra Cody Garbrandt, o atleta brasileiro minimizou qualquer tipo de desvantagem física diante de seus novos oponentes com 61 kg.

"Foi a decisão correta (subir de categoria). Sou um cara que estou com 36 anos. Tudo que quero agora é manter meu corpo saudável, poder entrar no octógono saudável e ganhar, porque é ganhando que a gente constrói nossas histórias e tem as melhores oportunidades. Não me sinto pequeno para a categoria de cima, sou um cara de porte normal. Não sou alto, porque se fosse, seria muito magrinho e perderia força. Sou um cara muito forte para a categoria e me sinto muito saudável, de entrar ali e brigar cinco rounds sem cansar", exaltou Daico.