Charles do Bronxs se pronuncia pela 1ª vez após derrota para Tsarukyan no UFC 300

Charles Oliveira não foi feliz no UFC 300. No evento realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro protagonizou mais uma batalha no peso-leve (70 kg), porém, dessa vez, foi derrotado por Arman Tsarukyan por decisão dividida. Mas, mesmo chateado com o duro resultado adverso, o ex-campeão da categoria não se escondeu e abriu o jogo em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Sincero, 'Do Bronxs' reconheceu que o armênio foi um oponente complicado de se lidar. É bem verdade que, no octógono, o brasileiro viveu bons momentos, principalmente no primeiro round, quando aplicou uma guilhotina em Tsarukyan, mas não conseguiu finalizá-lo e lamentou a chance perdida. Vale pontuar que, parte dos fãs contestou o resultado, apontando o paulista como vencedor da luta. Mas, em seu posicionamento, Charles não alimenta a polêmica. O atleta apenas pede para que os fãs não o abandonem por conta do revés e promete dar a volta por cima.

"Passando para agradecer todo mundo, de coração. Nem todo dia será dia de glória. Foi uma luta dura. Tive a oportunidade de finalizar e de até nocautear, mas acabei não me encontrando. Tomei uns pontinhos no olho, mas estou bem. Já chorei, faz parte, não vai mudar. É voltar para casa, ficar perto da minha família, me dedicar, voltar a treinar de novo e esperar que vocês continuem torcendo e vibrando por mim. Isso que estou vivendo é maravilhoso. Obrigado, de coração. O que posso prometer é voltar mais forte. É isso, não tem muito o que fazer. Tive um camp maravilhoso, uma semana maravilhosa com o corte de peso, mas não foi meu dia, não era para ser. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo. Estou bem e, daqui a pouco, volto melhor", declarou o atleta.