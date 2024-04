Cara de Sapato comemora vitória na primeira fase da PFL 2024: "No caminho do cinturão"

Depois de uma pausa de quase dois anos na carreira de lutador profissional - motivada por lesões e pela participação no 'BBB 23' -, Antônio 'Cara de Sapato' voltou aos cages na última sexta-feira (12). E em grande estilo. Em combate válido pela primeira rodada da temporada regular do 'GP' dos meio-pesados (93 kg) da PFL, o brasileiro desbancou Simon Biyong via finalização no primeiro assalto. Feliz com o retorno, o atleta da Paraíba comemorou o triunfo conquistado em Las Vegas (EUA).

Campeão do formato de 'Grand Prix' em 2021, Cara de Sapato admitiu, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que sua experiência no circuito o favorece. De olho em uma vaga no 'mata-mata', o brasileiro deu um importante passo rumo ao objetivo, já que somou a quantidade de pontos máxima em seu debute: seis pontos (vitória conquistada no primeiro round). De volta à ativa, Antônio busca repetir o sucesso de outrora, a fim de voltar a ter posse do cinturão da PFL e, de quebra, embolsar mais um prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 5,19 milhões).

"Tudo certo, graças a Deus. (Saí) só com uma arranhãozinho aqui (no rosto). Vamos continuar trabalhando forte com a galera da American Top Team. Vamos para cima, para os 'playoffs', tentar mais um ano aí. Acho que sim (experiência ajuda), mas é difícil forçar as coisas. A gente sempre tenta finalizar a luta, terminar o quanto antes. Mas não adianta forçar muito, porque acaba cansando e frustra a estratégia. Mas sempre busco terminar o quanto antes para buscar os pontos e avançar para os playoffs. Mais uma vitória, seis pontos e no caminho pelo cinturão de novo", celebrou o paraibano.