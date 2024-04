Aposta certeira! Drake lucra 2,6 milhões com vitória de Alex Poatan no UFC 300

Não foram somente os atletas de destaque que protagonizaram a 'Luta e Performance da Noite' que lucraram alto com o UFC 300 do último sábado (13). Fã e entusiasta dos esportes de combate, Drake fez uma aposta certeira e foi bem recompensado. O cantor canadense apostou na vitória de Alex Poatan contra Jamahal Hill na luta principal do card de Las Vegas (EUA) e obteve um retorno 519 mil dólares (R$ 2,68 milhões).

A 'fezinha' foi compartilhada pelo astro do rap através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Confiante, Drake investiu 675 mil dólares (R$ 3,4 milhões) na vitória simples do brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg). Com a previsão correta em um 'odd' (probabilidade) de 1,77, o cantor obteve um retorno total de 1,1 milhões de dólares (R$ 6,1 milhões) - lucrando R$ 2,68 milhões com a projeção.

Fim da maldição?

A fama de 'pé frio' do rapper Drake surgiu com os fracassos acumulados por ele nas apostas esportivas. Só no MMA, o cantor canadense coleciona prejuízos milionários ao fazer a famosa 'fezinha' no triunfo de atletas famosos, muitas vezes apontados como favoritos para determinados confrontos - como já ocorreu em lutas de Israel Adesanya, José Aldo, Justin Gaethje, Jorge Masvidal - mas que acabaram sendo derrotados.