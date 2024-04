Amanda Nunes provoca Kayla Harrison após esperar por desafio no UFC

Não é de hoje que Amanda Nunes vem flertando com um possível retorno ao MMA. Aposentada do esporte em 2023, a brasileira segue atenta ao que acontece na modalidade. Inclusive, a ex-campeã do peso-galo (61 kg) e do peso-pena (66 kg) do UFC assistiu atentamente ao show de número 300 da companhia, realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), e reagiu ao triunfo dominante de Kayla Harrison contra Holly Holm.

Recentemente, a bicampeã olímpica de judô classificou a 'Leoa' como a melhor lutadora da história e expressou o desejo de enfrentá-la. Mas, ao vencer sua estreia no UFC, Kayla pediu para disputar o cinturão do peso-galo, não mencionando a brasileira como adversária. Acompanhando o discurso da americana, Amanda publicou um registro em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), no qual apareceu animada, dando a entender que gostaria de ser desafiada, porém, ao ser ignorada, debochou. Vale destacar que as estrelas do MMA foram parceiras de equipe na 'American Top Team' e, mesmo com a saída da baiana, a rivalidade seguiu viva.

Histórico de Amanda no MMA

Amanda Nunes, de 35 anos, estreou no UFC em 2013 e, a partir daí, marcou época no MMA. Pela organização, a brasileira disputou 18 lutas, venceu 16 e perdeu duas vezes. Dominante, a 'Leoa' encerrou sua trajetória no esporte como campeã dupla da companhia, ostentando os cinturões do peso-galo e do peso-pena. Seus principais triunfos foram sobre Cris 'Cyborg', Felicia Spencer, Germaine de Randamie (duas vezes), Holly Holm, Irene Aldana, Julianna Peña, Megan Anderson, Miesha Tate, Raquel Pennington, Ronda Rousey, Sara McMann e Valentina Shevchenko (duas vezes).