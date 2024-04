Ultimate anuncia evento em Abu Dhabi no dia 26 de outubro

O UFC está oficialmente de volta à Abu Dhabi (EAU). Na última sexta-feira (12), a própria organização anunciou que seu evento de número 308 acontecerá no dia 26 de outubro, na capital dos Emirados Árabes Unidos, na Etihad Arena.

Vale destacar que a presença do UFC em Abu Dhabi já virou algo frequente, principalmente, com eventos importantes e em tal mês. Apesar de ainda não ter lutas confirmadas, parte da comunidade do MMA especula que Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg), seja um nome certo competindo no show e o liderando.

Relembro o último evento

A visita mais recente do UFC à Abu Dhabi aconteceu em outubro do ano passado. Na luta principal da atração, Makhachev defendeu o cinturão dos leves ao nocautear Alexander Volkanovski, campeão dos penas (66 kg), no primeiro round, o vencendo pela segunda vez. No 'co-main event', Khamzat Chimaev superou Kamaru Usman por decisão majoritária.