UFC 300: Charles do Bronxs perde para Tsarukyan e se afasta da disputa pelo cinturão

Charles Oliveira bem que tentou, mas sofreu um duro revés no UFC 300. No evento realizado neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro, ex-campeão do peso-leve (70 kg), enfrentou o perigoso Arman Tsarukyan e protagonizou uma batalha, porém levou a pior por decisão dividida.

Com o resultado adverso, o segundo nas últimas três lutas disputadas, 'Do Bronx' desperdiçou a chance de disputar novamente o cinturão da categoria. Por outro lado, Tsarukyan emplacou a quarta vitória seguida e, empolgado, pediu para a companhia lhe dar uma chance de lutar pelo objeto mais valioso do peso-leve.

A luta

Os atletas começaram no ataque, apostando no chutes. Calmo, o brasileiro conseguiu desestabilizar o oponente e, no solo, quase finalizou via guilhotina. Ainda no chão, o ex-campeão do UFC controlou o armênio. Resistente, Tsarukyan conseguiu sair de baixo e, por cima, atacou o paulista com cotoveladas. Ao se defender, 'Do Bronxs' acertou um chute no rosto do adversário, ou seja, um movimento proibido, mas, para sua sorte, não perdeu ponto.