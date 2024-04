Tsarukyan agride fã antes de luta contra Charles do Bronxs no UFC 300; veja

Neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), Arman Tsarukyan mostrou que estava com fome de luta antes mesmo de pisar no octógono. Em sua caminhada em direção ao cage para enfrentar Charles 'Do Bronxs' no UFC 300, o armênio ignorou as câmeras e agrediu um fã que estava nas arquibancadas da 'T-Mobile Arena' (veja abaixo ou clique aqui).

Ainda não se sabe o que levou a promessa do peso-leve (70 kg) a dar um soco no fã. Contudo, vale destacar que Tsarukyan, ao ser escolhido pelo UFC como oponente do brasileiro, estava convivendo com constantes vaias e ofensas de parte dos amantes de MMA. Curiosamente, apesar do episódio pré-luta, o armênio não perdeu o foco no combate e venceu a batalha contra Charles por decisão dividida, conquistando assim o maior triunfo de sua carreira.

Registro de Tsarukyan no MMA

Arman Tsarukyan, de 27 anos, é um dos lutadores mais promissores do MMA atual. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2015 e estreou na companhia em 2019. Nela, o armênio disputou 11 lutas, venceu nove e perdeu duas vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Beneil Dariush e Charles 'Do Bronxs'.