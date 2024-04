Alex Poatan explica comemoração após nocautear Jamahal Hill no UFC 300

Alex Pereira prometeu impressionar no UFC 300 e cumpriu com sua palavra. No grandioso evento, realizado no último sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) ao nocautear Jamahal Hill no primeiro round e comemorou a vitória de forma inusitada. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), 'Poatan' explicou o significado do gesto.

Ao conseguir o nocaute, o campeão do UFC parou bem na frente do americano e, sem dizer uma palavra, apontou para o mesmo, caído no octógono, respondendo aos ataques que sofreu no pré-luta. Sincero, o brasileiro revelou que se inspirou em Khaby Lame, um dos tiktokers mais famosos do mundo, que viralizou ao oferecer soluções mais simples para situações comuns ou inusitadas do cotidiano. Como Hill afirmou ser bem superior no quesito habilidades e que iria nocautear no evento, 'Poatan' aproveitou o triunfo para zombar do desafeto.

"Esse meme é muito famoso. Quem não conhece? Sei lá, tem 70 milhões de seguidores. Acho que todos sabem o que eu quis dizer ali. Quando é algo meio idiota, ele vai lá e faz esse gesto. E foi o que o Jamahal mostrou, que não tem respeito por mim, jogando uma coisa, que é um símbolo meu, então me desrespeitou. Um dia antes, ele falou que me respeitava e o tratei com respeito. Ali, ele mostrou que não me respeitava e fiz a mesma coisa. Não fui respeitoso com ele, mas só descontei", declarou o campeão do UFC.