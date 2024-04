Saiba como assistir o UFC 300, card especial liderado por Alex Poatan vs Jamahal Hill

Neste sábado (13), o Ultimate promove uma das mais importantes edições de sua história. Com 12 campeões, atuais e do passado, no card liderado pela disputa entre Alex Poatan e Jamahal Hill, o UFC 300 contará com a transmissão na íntegra do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

O evento comemorativo terá na luta principal o duelo entre o brasileiro Poatan e o americano Hill. O paulista, atual campeão dos meio-pesados (93 kg), colocará o cinturão até 93 kg do Ultimate em jogo pela primeira vez, enquanto 'Sweet Dreams' tentará retomar o trono da divisão, o qual teve que abdicar no ano passado após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles.

Card estrelado

Do início ao fim, o card do UFC 300 promete grandes combates protagonizados por estrelas da companhia. Dos 26 atletas escalados para o evento deste sábado, 12 deles já conquistaram ao menos um título na organização. Este é o caso dos brasileiros Charles Do Bronxs, Jéssica Bate-Estaca e Deiveson Figueiredo.