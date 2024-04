A um passo do cinturão, Charles do Bronxs entra em ação de olho em revanche com Makhachev

O UFC 300, que acontece neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), tem um significado especial para Charles Oliveira. À espera de seu segundo filho, 'Do Bronxs' - que já é pai da pequena Tayla - subirá no octógono mais famoso do mundo com a missão de defender seu primeiro lugar no ranking peso-leve (70 kg) do Ultimate contra o promissor Arman Tsarukyan e, consequentemente, se credenciar para uma nova disputa de título na categoria, a fim de retomar o trono que está ocupado atualmente pelo russo Islam Makhachev.

A um passo do cinturão

Depois de sofrer um corte profundo no supercílio e ser obrigado a desistir da revanche contra Makhachev, às vésperas do UFC 294, em outubro do ano passado, Charles esperava pelo reagendamento do duelo para o começo de 2024. No entanto, o russo alegou que uma lesão o impediria de competir tão cedo e deixou o brasileiro sem muitas opções.

Para não ficar inativo por mais de um ano à espera do retorno do campeão, Do Bronxs aceitou enfrentar mais um concorrente direto pelo 'title shot' no UFC 300, colocando em risco seu posto de primeiro na fila por uma disputa de cinturão. Porém, a situação não parece incomodar o brasileiro, que esbanja confiança para o embate.