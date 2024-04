Charles do Bronxs ressalta experiência para vencer Tsarukyan e crava: "Dono da divisão"

Ex-campeão do peso-leve (70 kg), Charles Oliveira está confiante para atuar no UFC 300. Neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro encara o promissor Arman Tsarukyan e faz a análise final para uma das lutas mais importantes do grandioso evento.

De acordo com 'Do Bronxs', o armênio é um oponente de valor e, de fato, merece ser apontado como um dos nomes mais promissores do MMA. No entanto, o brasileiro garantiu estar preparado para o desafio e ressaltou que sua experiência o levou a um patamar diferenciado no esporte. Vale destacar que, além de ser o recordista de bônus e de finalizações na história do UFC, Charles enfrentou diversos atletas renomados e venceu guerras no octógono. Não à toa, o paulista, mesmo sem ter o cinturão da categoria, se classifica como o verdadeiro número um dela.

"Ele é um cara duríssimo, merece todo respeito, hoje se encontra em quarto no ranking. Eu já lutei contra grandes nomes como Gaethje, Poirier, Holloway, se for falar, falarei de vários. Hoje, ele é o quarto, mas estamos falando do leão, o leão embaçado, o dono dessa divisão, Charles Oliveira, o Charles do Bronxs", declarou o ex-campeão na coletiva de imprensa pré-UFC 300, realizada na última quinta-feira (11).