Carisma universal! Do Bronxs e Poatan superam idioma e brilham na coletiva do UFC 300

Duas das principais estrelas do UFC 300, Charles Do Bronxs e Alex Poatan foram também dois dos mais ovacionados pelo público presente na coletiva de imprensa do evento na última quinta-feira (11), em Las Vegas (EUA), mesmo com a barreira do idioma. Isso mostra que, apesar de não dominarem o inglês, os lutadores brasileiros conseguem, de alguma forma, se comunicar com os fãs internacionais.

O domínio do inglês, considerada como uma língua universal, é visto há anos como uma ferramenta fundamental na construção de uma carreira de sucesso no Ultimate. Contrariando esta teoria, os astros brasileiros conquistaram uma legião de seguidores e provaram que o talento e o carisma natural, mesmo em personalidades tão diferentes, podem superar a ausência de uma comunicação direta com o público. Na própria coletiva do UFC 300, que contou com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, Do Bronxs e Poatan abordaram o tema e se mostraram gratos pelo acolhimento dos fãs.

"Acho que as coisas estão acontecendo e tem que acontecer desse jeito. Eu tenho as minhas dificuldades para aprender o inglês, mas a galera está me aceitando, estou muito feliz. A gente vê muita gente criticando pessoas que não falam inglês, não aceitam essas pessoas, e eu estou vendo que estão me aceitando, estou muito feliz com isso. E chama!", analisou Alex.