Alex Poatan e Charles do Bronx passam pela balança e confirmam lutas no UFC 300

A pesagem oficial do UFC 300 foi realizada na manhã desta sexta-feira (12) em Las Vegas (EUA) e contou com a presença dos dois atletas brasileiros mais populares do evento na atualidade. E, como de costume, Alex Poatan e Charles do Bronx passaram pela balança de forma ilesa e confirmaram suas vagas no card.



Um dos primeiros a encarar a balança, Charles surgiu sorridente e cravou o limite de 156 libras (70.7 kg) para garantir sua presença no show. A disputa será o retorno do brasileiro ao octógono após quase um ano afastado das competições. Em sua última apresentação, em junho de 2023, o brasileiro nocauteou Beneil Dariush e pediu por nova disputa de cinturão dos leves.



Por azar, em outubro daquele ano, Charles cortou o supercílio dias antes de fazer a revanche contra Islam Makhachev e acabou retirado do evento. Neste sábado, Do Bronx ficará frente a frente com Arman Tsarukyan, número quatro do ranking, e, em caso de vitória, deve se credenciar para uma nova disputa de cinturão.



Estrela principal do UFC 300, Alex Poatan, que foi o último a se pesar, bateu o limite de 93 kg para colocar o seu cinturão dos meio-pesados em jogo contra o ex-campeão Jamahal Hill. Depois de uma coletiva de imprensa acirrada, onde trocou declarações acaloradas com o americano, Poatan confirmou sua primeira disputa de título na nova categoria.



Com apenas oito lutas no UFC, o brasileiro de 36 anos já foi campeão em duas divisões, se tornando, assim, o competidor a atingir tal marca de forma mais veloz no octógono mais famoso do mundo.

Esquadrão Brasileiro

Ao todo, serão sete brasileiros em ação no card mais aguardado da temporada. Além de Poatan e Do Bronx, Deiveson Figueiredo, Diego Lopes e Renato Moicano reforçam o time para o confronto Brasil x Resto do Mundo. Respectivamente, eles medem forças com Cody Garbrandt, Sodiq Yusuff e Jalin Turner.

Por fim, destaque para o único duelo brasileiro da noite. Jéssica Bate-Estaca e Marina Rodriguez medem forças no card preliminar do show em briga direta por uma vaga para disputar o cinturão dos palhas no segundo semestre de 2024.