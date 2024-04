Top-10 do UFC, Ian Garry expressa desejo de lutar no Brasil

Em fevereiro, na Califórnia (EUA), Ian Machado Garry defendeu sua invencibilidade no MMA ao vencer a sétima luta no UFC e adentrou o top-10 dos meio-médios (77 kg) da companhia. Empolgado com o atual momento na carreira, o irlandês traça planos para seu futuro no esporte e o Brasil faz parte deles.

Vale destacar que 'The Future' tem como esposa a brasileira Layla Machado Garry, atualmente, reside em São Paulo e treina na academia 'Chute Boxe Diego Lima'. Portanto, por já ser praticamente um brasileiro, Ian, disposto a reforçar seu laço com o país, revelou ter o desejo de liderar um evento do UFC no território no futuro, como uma forma de retribuir o carinho que recebeu dos fãs locais.

"Um dia, vou lutar no Brasil e ficarei muito feliz em vestir o short amarelo e estar na luta principal no Brasil. Carregarei a bandeira da Irlanda em um ombro e a bandeira do Brasil no outro", declarou o lutador, em entrevista ao site 'MMA Fighting'.