Ex-campeão do UFC, Luke Rockhold assina com o Karate Combat e estreia em abril

Após anunciar sua aposentadoria em 2022, Luke Rockhold voltou atrás na ideia e parece realmente disposto a seguir em atividade. Após estrear com derrota para Mike Perry no boxe sem luvas do 'Bare Knuckle FC', em abril do ano passado, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC assinou contrato com o Karate Combat e já tem seu primeiro compromisso na organização agendado.

No próximo dia 20 de abril, Luke Rockhold medirá forças com o veterano kickboxer Joe Schilling, no Karate Combat 45, que será sediado em Dubai (EAU). A notícia foi divulgada pelo ex-campeão do UFC, através de uma publicação já apagada na sua conta oficial no 'Instagram', e confirmada pelo rival e pela própria entidade, também através das redes sociais.

Carreira de Luke Rockhold

Ativo no MMA profissional entre 2007 e 2022, Luke Rockhold somou 16 vitórias e seis derrotas em seu cartel. Neste período, o americano teve como grandes destaques de sua carreira os títulos peso-médio do Strikeforce e do UFC. Após deixar a organização comandada por Dana White, o veterano, atualmente com 39 anos, assinou com o 'BKFC', sendo derrotado por Mike Perry, via nocaute técnico, logo em sua estreia no boxe sem luvas. O ex-campeão do Ultimate chegou a agendar uma batalha no grappling contra Craig Jones para setembro do ano passado, mas a disputa acabou cancelada.