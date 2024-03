Protagonismo inédito! Saiba como o UFC Vegas 89 pode ser 'divisor de águas' para Amanda Ribas

Aos 30 anos de idade e há quase cinco temporadas completas no Ultimate, Amanda Ribas pode passar por um verdadeiro 'divisor de águas' em sua carreira como atleta profissional neste sábado (23), no UFC Vegas 89. Afinal de contas, depois de dez confrontos disputados no octógono mais famoso do mundo, a brasileira protagonizará sua primeira luta principal dentro da entidade. E do outro lado do cage, a mineira terá possivelmente sua adversária mais desafiadora até então: a ex-campeã peso-palha (52 kg) e estrela do MMA feminino, Rose Namajunas.

Pela primeira vez no centro dos holofotes, Amanda tem uma chance de ouro para realizar uma 'virada de chave' no seu status dentro da organização. Uma vitória convincente contra Namajunas pode ser o pontapé inicial de uma eventual corrida até o cinturão. Antes do combate, a brasileira admite que se espelhava em sua atual rival ao dar seus primeiros passos nos esportes de combate. Anos depois, Ribas terá a oportunidade de dividir o octógono com uma "lenda" da modalidade, conforme a própria definiu 'Thug'.

"Vai ser uma guerra, tenho certeza. Meu pai me falou uma vez que se eu quero ser uma lenda, eu tenho que ganhar de uma lenda. E a Rose, para mim, foi uma lenda. Então acho que está na minha hora", projetou a atleta de Varginha (MG), em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.