Jake Paul descarta luta de MMA contra Tony Ferguson: "Seria triste"

No último sábado (2), em Porto Rico, Jake Paul conquistou sua nona vitória no boxe e, agora, pode mudar seu foco nos esportes de combate. Com o sucesso consolidado no ringue, o americano se mostra animado para se aventurar no MMA pela PFL. E lutadores dispostos a recepcionar o youtuber na modalidade não faltam. Contudo, 'The Problem Child' já tratou de recusar um profissional que se ofereceu para enfrentá-lo.

Na coletiva de imprensa pós-show, Jake expressou o desejo em medir forças com atletas do UFC, mas admitiu que, por conta do contrato de exclusividade deles com a organização, tais lutas dificilmente devem acontecer. De todo modo, ao tomar conhecimento do desafio feito por Tony Ferguson, a celebridade negou ter qualquer interesse no confronto devido a má fase do mesmo. Vale pontuar que 'El Cucuy' está com 40 anos e vive o pior momento da carreira (sete derrotas seguidas).

"Qualquer um que conseguir rescindir o contrato, eu lutarei. Para mim, é um trabalho fácil, mas quero fazer uma luta de MMA na PFL. Só tem que ser o oponente certo. Nate Diaz se esquivou da minha oferta de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 74 milhões), então veremos. Ferguson disse que queria lutar? Não quero vê-lo se aposentar assim. Isso seria triste. Ele é um cara legal. Não quero isso para ele", declarou o youtuber.