Francis Ngannou abre o jogo às vésperas de luta contra Anthony Joshua: "Não vou largar o boxe"

Francis Ngannou nunca escondeu que seu grande sonho como competidor era seguir carreira no boxe. Até mesmo em seu auge no MMA, quando despontava como campeão do UFC, o camaronês destacava seu desejo de subir nos ringues. Anos depois, após realizada sua estreia na modalidade e às vésperas de seu confronto diante de Anthony Joshua, o peso-pesado abriu o jogo, projetou seu futuro e reforçou sua paixão pela nobre arte.

Nesta segunda-feira (4), durante o 'Grand Arrivals' - evento criado no início da semana da luta para dar o pontapé inicial na promoção do combate na Arábia Saudita -, Ngannou garantiu que permanecerá no boxe, independentemente do resultado de sua luta contra Joshua, programada para esta sexta-feira. Assim como no duelo contra Tyson Fury, o ex-campeão do UFC é franco azarão nas casas de apostas contra 'AJ'.

"Eu definitivamente ainda farei algumas lutas de MMA, mas eu não vou largar o boxe. Lembrem-se, no começo de tudo, (meu sonho) era o boxe. Eu não conhecia o MMA. E por mais de uma década, tudo girava em torno do boxe, sonhando com o boxe. E aí quando surgiu a oportunidade (no MMA), foi, para mim, uma chance de brilhar, de me tornar um campeão mundial, e aí potencialmente mudar para fazer um 'crossover' e voltar para o boxe, porque sinto que era algo que eu precisava. Tinha que cumprir isso para me manter em paz comigo mesmo. Para me aposentar em paz, eu precisava lutar boxe porque eu simplesmente amo isso. Não consigo te dizer o porquê, mas eu amo e curto isso", admitiu Francis, durante a transmissão da 'DAZN Boxing'.