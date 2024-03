Ex-campeão do UFC, Fabrício Werdum lança documentário sobre retorno ao MMA

Depois de um hiato competitivo de mais de dois anos, Fabrício Werdum voltou à ativa em setembro do ano passado, em revanche contra Junior Cigano, no MMA sem luvas do 'Gamebred Bareknuckle'. Apesar do resultado negativo dentro do cage, o retorno do ex-campeão peso-pesado do UFC rendeu um documentário, que estreia na próxima sexta-feira (8), às 21 horas, com exclusividade no canal Combate.

Na véspera da estreia no canal Combate, uma première reservada para imprensa e convidados exibirá o filme no Cinema Belas Artes, em São Paulo (SP). O documentário, chamado 'Werdum, Acima da Dor', mostra os bastidores da desafiadora jornada do veterano de 46 anos na sua readaptação à rotina de lutador.

"Estou muito feliz de trazer esse bastidor, mostrar essas pequenas vitórias do dia a dia de um atleta. Eu sofri várias lesões, meu corpo não estava adaptado depois de muito tempo parado. Mas passei por cima de tudo, pela determinação de lutar. Saí da zona de conforto para lutar no MMA sem luvas, fui sentir essa sensação, na prática, como um lutador raiz", declarou Werdum, em comunicado à imprensa.