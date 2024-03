Durinho volta atrás e pede desculpa a Belal: "Merece lutar pelo título"

Depois de discordar publicamente de uma possível indicação de Belal Muhammad para o posto de próximo desafiante ao cinturão meio-médio (77 kg) do UFC, e receber uma resposta nada amigável do rival de divisão, Gilbert Burns parece ter voltado atrás no seu posicionamento. Em entrevista ao canal 'Money Moicano', do também lutador do Ultimate Renato 'Moicano', 'Durinho' reconheceu que deixou o lado pessoal interferir na sua avaliação sobre os méritos do americano de ascendência palestina.

Apesar de não gostar do estilo de Belal dentro e fora do octógono, 'Durinho' admitiu que o rival fez o suficiente para garantir o posto de primeiro da fila na corrida pelo 'title shot' entre os meio-médios do UFC. O brasileiro, no entanto, ressalta que a própria organização pode enxergar Muhammad - segundo colocado no ranking da categoria - como alguém que ainda não fez o suficiente para cravar sua vaga em uma futura disputa de cinturão, mesmo que o lutador venha de uma longa sequência invicta.

"Eu acho que Belal Muhammad merece lutar pelo título. Pelos números. O cara tem uma sequência de vitórias louca. 10 lutas, não sei. Eu acho que ele merece. Para ser honesto, só tinha aquilo de: 'Esse cara me venceu. Eu me machuquei'. Depois ele estava falando muito. Mas eu não deveria ter dito isso da forma que disse. Eu peço desculpas. Acho que ele merece o title shot, mesmo que não goste muito do cara. Eu perdi para ele, me machuquei. Ele estava tipo: 'Oh, eu venci Gilbert Burns desse jeito'. Eu não odeio ninguém, só não gosto muito dele porque ele estava falando muito, mas desejo o melhor para ele", comentou Durinho.