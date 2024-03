Vitor Petrino explica desafio para Anthony Smith no UFC: "Projeção muito grande"

Com uma performance segura no último sábado (2), Vitor Petrino derrotou Tyson Pedro via decisão unânime na luta co-principal do UFC Vegas 87 e ampliou sua invencibilidade no MMA profissional. Após o anúncio do resultado, ainda no octógono, o brasileiro aproveitou o microfone em mãos para desafiar Anthony Smith. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight pós-show, 'Cabuloso', como é conhecido, explicou o motivo de citar o nome de 'Lionheart' como um alvo para a próxima rodada.

Aos 26 anos de idade, Petrino já desponta como uma das principais promessas entre os meio-pesados (93 kg). Ciente de tal status, o brasileiro acredita que um duelo contra Smith - ex-desafiante ao cinturão e atual décimo colocado do ranking - poderia lhe trazer uma bagagem e, acima de tudo, colocá-lo ainda mais em evidência na categoria. Em uma cenário ideal, o atleta da 'CM System' vislumbra um embate contra o veterano no UFC Rio, no dia 4 de maio.

"Todo mundo mandava para mim no Instagram: 'Você tem que lutar contra o Anthony Smith'. Aí pensei: 'Quer saber? Quero lutar com esse cara agora'. O pessoal está me provocando demais (risos). Sei que ele é um cara experiente, já disputou o cinturão, já fez grandes batalhas. Um cara que é ranqueado e vai me dar uma projeção muito grande. E pelo estilo dele, acredito que seria uma luta bem agressiva. Se ele topar (lutar no UFC Rio) seria bom demais. Mas não sei. No tempo dele, quando ele quiser", explicou Vitor.