Victor Hugo desafia Meregali para duelo no UFC Invitational: "Todo mundo quer ver essa luta"

Abrindo o card principal do UFC Fight Pass Invitational 6, no último domingo (3), Victor Hugo fez bonito e finalizou Roosevelt Souza com um justo mata-leão no tempo regulamentar. Após a vitória, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o faixa-preta brasileiro aproveitou o momento para desafiar outra grande estrela do jiu-jitsu que entrou em ação no mesmo evento: Nicholas Meregali.

Em grande momento na carreira, Victor Hugo foi campeão do Mundial de Jiu-Jitsu em 2021, 2022 e 2023 - conquistando, na última temporada, a tradicional dobradinha, vencendo em sua categoria de peso e também no absoluto. Entalado com recentes resultados negativos em disputas com quimono contra Meregali, o atleta do Ceará quer vingar os reveses em um eventual inédito duelo de 'submission' entre os dois. Para tirar a disputa do papel, o brasileiro apela para a vontade dos fãs, que anseiam pelo embate dos compatriotas.

"Ele já me venceu algumas vezes. Minha última derrota foi para ele. Ano passado eu fiquei 24-2, ganhei três campeões mundiais, 17 ou 18 finalizações e acabei perdendo para ele por dois pontos. As três últimas vezes que perdi para ele foram por dois pontos. Uma coisa que admiro nele é que ele não pareceu satisfeito com a vitória por pontos. Ele até comentou que uma luta entre a gente tem que ser mais longa. Acho que no UFC Fight Pass vai ser perfeito, porque (vai até) a finalização, tempo mais longo, vamos ver quem pega quem. Quero muito lutar com ele, todo mundo que acompanha jiu-jitsu quer ver essa luta. A gente nunca lutou sem quimono, os dois têm o objetivo de ganhar o ADCC. Mas acho que vale a pena dar esse 'spoiler' para a galera e sair na mão aqui no UFC Fight Pass. Temos contas a acertar no tatame, mal posso esperar por essa oportunidade", destacou Victor Hugo.