Parceiro de treino de Charles do Bronx, Elves Brener reforça card do UFC Rio

O UFC Rio, evento da maior organização de MMA do mundo programado para acontecer em maio, ganhou mais uma luta. Promessa do esporte e parceiro de treino de Charles Oliveira, Elves Brener vai medir forças com o perigoso Myktybek Orolbai. A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à companhia.

O encontro é um duelo de estilos. Assim como todo representante da academia 'Chute Boxe Diego Lima', Elves tem como característica a agressividade e se mostra confortável em atuar tanto em pé, quanto no solo. Atualmente, o brasileiro vive grande fase na carreira, vencendo os três combates realizados no UFC. Já Orolbai tem como principal arma a luta agarrada. No MMA desde 2018, o atleta é dono de um cartel composto por 12 vitórias, sendo 11 pela via rápida (seis por nocaute e cinco por finalização), uma derrota e um empate.

Registro de Elves no MMA

Elves Brener, de 26 anos, é uma promessa do MMA nacional e está invicto no UFC. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2016 e estreou na empresa em 2023. Em seu cartel, o brasileiro possui 16 vitórias, sendo 14 pela via rápida (11 por finalização e três por nocaute), e três derrotas. Seus triunfos mais expressivos foram sobre Guram Kutateladze e Zubaira Tukhugov.