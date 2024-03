No aperto? Lutador do UFC brinca após anunciar aposentadoria: "Vou ter que roubar alguém"

Após tomar a importante decisão de anunciar sua aposentadoria no UFC Vegas 87 do último sábado (2), Tyson Pedro demonstrou estar com um bom espírito em relação à atitude planejada. E prova disso foi a declaração do australiano momentos após o anúncio, durante a coletiva de imprensa pós-show. Em tom bem humorado, o veterano dos meio-pesados (93 kg) ironizou sua situação financeira com o fim da carreira e indicou que precisará praticar delitos para se sustentar.

Adversário de Vitor Petrino no 'co-main event' do card, Tyson Pedro foi amplamente dominado pelo brasileiro e perdeu na decisão unânime dos juízes. O resultado negativo fez com que o australiano colocasse a distância da família na balança e decidisse pendurar as luvas. Sem sua principal - e talvez única - fonte de renda, o veterano ironizou ao destacar que precisará praticar roubos no futuro.

"Tem estado na minha mente um pouco ultimamente (aposentadoria). Principalmente por estar longe da minha filha. Estive afastado da minha esposa e bebê provavelmente por 12 meses nos últimos dois anos e meio. Obviamente é minha escolha ir até a Nova Zelândia, sei que é onde serei o melhor artista marcial. Tem todos os custos, custos da família. Provavelmente não consigo mais fazer isso. Com as deduções (impostos) e a derrota da luta de hoje, eu provavelmente vou ter que roubar alguém no estacionamento (risos). Então se alguém aí estiver com dinheiro (risos). Quem tem mais?", brincou Tyson Pedro.