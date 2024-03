Jake Paul critica Strickland após troca de mensagens: "Aspirante a macho alfa"

No último sábado (2), em Porto Rico, Jake Paul venceu mais uma luta no boxe. O youtuber, mostrando evolução no ringue, nocauteou Ryan Bourland no primeiro round. E, ao mesmo tempo que faz sucesso na nobre arte, 'The Problem Child' também faz questão de colecionar rivalidades. Não à toa, o atleta voltou a entrar em rota de colisão com Sean Strickland ao expor uma troca de mensagens, até então amigável.

Tudo começou quando Jake desafiou o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC para uma luta de boxe, após vê-lo castigando o youtuber 'Sneako' em um sparring. Em seguida, Strickland explicou que, por maior que seja seu desejo de colocar as mãos no rival no ringue, não pode devido ao seu contrato de exclusividade com a empresa, mas prometeu tentar convencer a alta cúpula dela de liberá-lo para o hipotético duelo. Ciente da dificuldade da realização do combate, a celebridade, em seu podcast 'BS with Jake Paul', propôs ao desafeto a marcação de um treino, porém relatou que o mesmo passou a dificultar tal acerto de contas. Portanto, Paul não pensou duas vezes em criticar 'Tarzan' por sua postura e ações.

"Strickland, o cara parece estar passando por algum tipo de crise, apenas irritando todo mundo, tentando bater em influenciadores e tal. É uma história típica desses caras do UFC que me desafiam e depois ficam calados. Eu disse, 'Vou mandar o jato particular para você, só me deixe saber onde. Podemos fazer o sparring de um milhão de dólares'. Então, ele disse, 'Eu seria processado pelo UFC se fizesse o sparring'. Mas você fez um com Sneako. Você poderia treinar com qualquer um. No seu contrato com o UFC, não tem nada sobre sparring. Ele está inventando desculpas. Me sinto mal por ele. Vejo um cara inseguro, perdido, um aspirante a macho alfa que se esconde atrás do complexo de homem durão. Ele precisa de um abraço. Strickland, quando eu colocar minhas mãos macias em sua cabecinha careca, farei você sentir o amor que sua mãe ou seu pai nunca lhe deram", declarou o atleta.