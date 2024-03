Imbatível! Nicholas Meregali finaliza Matheus Diniz no UFC Fight Pass Invitational 6

Promessa é dívida! Depois de apostar em uma vitória por finalização sobre Matheus Diniz, o brasileiro Nicholas Meregali cumpriu com sua previsão no tatame do UFC Fight Pass Invitational 6. Na noite do último domingo (3), em Las Vegas (EUA), o faixa-preta gaúcho venceu o compatriota e manteve a invencibilidade no evento.

O gaúcho - um dos principais astros do grappling mundial na atualidade - só não conseguiu terminar a luta com a finalização que tinha em mente. Ao invés do 'armlock', que havia prometido nas vésperas do confronto, Meregali pegou as costas do rival - campeão do ADCC em 2019 - e o obrigou a dar os tapinhas de desistência ao encaixar um justo mata-leão.

"Quando eu estava nas costas, eu quebrei ele para colocar os ganchos e o meu braço entrou muito 'deep' (profundo) já no estrangulamento. Aí eu até balancei minha cabeça (e falei): 'Porra, não queria isso'. E meio que decidi depois de uns 4 ou 5 segundos: 'Vou apertar'. Apertei e finalizei. Eu queria o armlock, óbvio, mas também se aparecesse outra coisa no caminho, eu acabaria a luta", analisou Meregali.