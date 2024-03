Cormier responde Nate Diaz após ofensa: "Não sou p*** de ninguém"

Visivelmente chateado com a postura hostil de Nate, Cormier condenou tal comportamento. De acordo com o veterano, o respeito deve prevalecer entre as partes, mesmo havendo discordância entre elas, algo que não veio do 'bad boy' para a sua pessoa. É bem verdade que 'DC' deixa claro que não tem nada contra Diaz, porém garante que não vai permitir que ninguém o desrespeite por causa de um simples comentário.

"Não tenho problema com Nate. Não o conheço, mas sempre o respeitei pelo que ele fez no octógono. Sou muitas coisas, mas uma que não sou é ser p*** de alguém. Quando foi aceitável para os homens começarem a se chamar assim? Não desrespeito ninguém na minha avaliação. Faço o meu melhor para ser o mais justo possível. Não entendo muito bem o motivo das pessoas acharem OK atacar dessa forma. Você não pode falar com as pessoas da maneira que quiser. É muito estranho para mim que, na minha aposentadoria, eu tenha mais discussões e pessoas vindo até mim do que quando eu estava ativo. Não entendo isso, mas não sou p*** de ninguém. É hora de parar de permitir que as pessoas me ataquem dessa maneira quando estou fazendo meu trabalho", concluiu.

Registro de Cormier no MMA

Daniel Cormier, de 44 anos, foi campeão dos meio-pesados (93 kg) e do peso-pesado do UFC. Não à toa, o americano passou a integrar o 'Hall da Fama' da organização. 'DC' iniciou sua trajetória no MMA em 2009 e realizou a última luta em 2020. Ao longo dos anos, o veterano construiu um cartel composto por 22 vitórias, três derrotas e um 'no contest' (sem resultados). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson, Anderson Silva, Anthony Johnson (duas vezes), Dan Henderson, Derrick Lewis, Frank Mir, Josh Barnett, Roy Nelson e Stipe Miocic.