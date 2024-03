Chael Sonnen responde Jorge Masvidal após sofrer ameaça

Uma nova rivalidade surge nos esportes de combate e envolve dois ex-lutadores do UFC. Na última semana, Jorge Masvidal, disposto a voltar a competir, mencionou Chael Sonnen como um potencial alvo e escancarou sua aversão. Ao tomar conhecimento do ataque feito por 'Gamebred', o veterano respondeu e zombou do mesmo.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Masvidal prometeu quebrar o osso orbital de Chael em um hipotético confronto e o classificou como um falso gangster e trapaceiro, por ter reprovado em exames antidoping. Já em seu canal oficial no 'YouTube', o veterano debochou do tom hostil adotado pelo desafeto. Tanto que Sonnen minimiza as polêmicas protagonizadas pelo 'bad boy' fora do octógono e faz questão de ressaltar que, hoje, segue tendo papel importante nos esportes de combate, já que é comentarista de lutas, enquanto o mesmo visa aparecer causando arruaça.

"Masvidal tentou me atacar e me chamou de gangster falso. Tenho mais crimes do que ele. Isso significa que ele dorme na cama de baixo e ele saberá o que isso significa. Não sabia se fui desafiado ou ameaçado. Se eu fosse um lutador competitivo, entenderia. Fui desafiado por um cara bem menor em igualdade de oportunidades. Não disse que você precisa ser maior. Leis das ruas, eu preferiria. Por não ser um lutador competitivo, me senti ameaçado. Não vou deixá-lo chegar perto. Não posso confiar em Masvidal. Ele estará em Miami, no UFC 299, onde estarei. Ele terá que acenar para mim, terei que mandar alguém descer alguns níveis para que ele possa chegar um pouco mais perto de onde estarei sentado, mas podemos bater um papo. Serei a pessoa com um belo terno e uma multidão de pessoas olhando. Presumo que ele será o bandido encapuzado que preciso ficar de olho", declarou o veterano.