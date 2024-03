Vinicius Lok Dog explica nocaute avassalador no UFC Vegas 87: "Momento certo"

Logo em sua estreia no Ultimate, Vinicius Oliveira protagonizou um forte candidato a nocaute do ano em 2024. Diante de Bernardo Sopaj no UFC Vegas 87 do último sábado (2), 'Lok Dog', como é conhecido, acertou uma joelhada voadora de rara felicidade em cheio e apagou seu adversário. Após o evento, o peso-galo (61 kg) brasileiro explicou como conseguiu encaixar o golpe plástico para liquidar a fatura em seu favor.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Lok Dog ressaltou que a joelhada voadora é um movimento bastante praticado em seus treinos, mas que nunca havia sido crucial em um combate até o UFC Vegas 87. Ciente de que é um golpe que precisa de espaço e ajustes para ser conectado em cheio, o brasileiro revela que sentiu quando seu rival arrefeceu no confronto e definiu mentalmente que era o momento ideal para tirar a 'carta da manga'.

"Viu o nocaute? (risos). (Nocauteado) frio já, várias vezes. A maioria dos meus nocautes foram assim. Mas dessa forma, com a joelhada voadora, foi a primeira vez. Eu e meu treinador de muay thai, o Ítalo, a gente vinha trabalhando isso faz tempo para acontecer e não acontecia. No Contender Series eu tentei e não aconteceu. E agora quando dei aquele golpe e ele tonteou, me veio o 'flash' na cabeça do meu treino lá. Aí pensei: 'Agora é o momento, vou ter que fazer aquilo ali'. Só que não sabia se daria certo, se iria acertar. Mas treinei tanto isso... Tinha praticamente só uma bala na minha arma e eu tinha que usar. Aquele era o momento, usei e foi na hora certa, deu certinho (risos)", explicou o gaúcho.