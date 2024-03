Rivalidade! Oscar de la Hoya desafia Dana White para luta de boxe

Lenda do boxe, Oscar de la Hoya voltou aos holofotes para promover a luta entre Ryan Garcia e Devin Haney, programada para acontecer em abril, em Nova York (EUA), e aproveitou para reacender uma rivalidade. Recentemente, seu pupilo, um dos boxeadores mais populares da atualidade, entrou em rota de colisão com Sean O'Malley, campeão do peso-galo (61 kg) do UFC. Dessa forma, o veterano voltou a tocar no nome de Dana White.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', 'The Golden Boy', ao ser questionado sobre o que acha da hipotética luta entre seu atleta e 'Sugar', se mostra interessado em promover o grandioso encontro e expressa o interesse em enfrentar o presidente do UFC no mesmo evento. Inclusive, a declaração do ex-campeão de boxe não surpreende. Vale pontuar que De La Hoya e Dana são desafetos declarados e se atacam de forma pública e pesada há anos.

"Eu gosto de O'Malley. Ele é um bom striker. Será uma promoção e tanto, certo? Eu realmente consideraria isso, porque Ryan pode lutar no main event com esse garoto e talvez eu possa lutar contra Dana no co-main event. Não sei se estamos bem. Eu nem falo com o cara, mas isso não significa que não podemos fazer isso. Eu estaria aberto a isso. Mais uma vez, estou fazendo o que é certo para Ryan e para a carreira dele. Se você me perguntasse isso há cinco anos, eu teria dito, 'Não, de jeito nenhum'. Lutar contra O'Malley obviamente colocaria dinheiro no bolso, elevaria seu status mundialmente e é isso que um lutador quer. Eles querem ganhar muito dinheiro, querem se tornar populares", declarou o profissional.