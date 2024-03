Nicholas Meregali promete finalizar Matheus Diniz no UFC Fight Pass Invitational 6

Um dos mais populares nomes do jiu-jitsu na atualidade, Nicholas Meregali volta a competir neste domingo (3), na UFC Fight Pass Invitational 6, em Las Vegas (EUA). E, como de costume, o faixa-preta gaúcho esbanja confiança às vésperas de seu combate - desta vez diante de Matheus Diniz, campeão do ADCC em 2019. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight antes do evento, o brasileiro prometeu finalizar o condecorado rival compatriota.

Meregali protagonizou a luta principal da quinta edição do UFC Invitational. À época, em dezembro passado, o falastrão previu uma finalização contra o desafeto Felipe Preguiça e cumpriu sua promessa. Agora, com tática parecida, Nicholas, apesar de reconhecer as credenciais de seu adversário, aposta em nova vitória pela via rápida nos tatames.

"Matheus Diniz é um cara bem duro. Tenho falado algumas coisas sobre o jiu-jitsu dele, é algo que realmente acredito. Porém não dá para tirar o mérito dele, o cara ganhou o ADCC e realmente é um atleta difícil de lutar contra. Porém, também acredito - até por analisar jiu-jitsu -, que a gente não faz o mesmo esporte. E amanhã é uma luta na qual, sim, estou visualizando o 'armlock', mas não é algo que quero tanto assim. O que acontecer, vai acontecer. Com Matheus, tenho uma ideia do que vai acontecer baseado em técnicas e ritmo de luta. Ele vem firme e agressivo nos primeiros minutos, está pesado, inchado, então vai cansar mais rápido. Vai cair de rendimento, não vai segurar minha intensidade. Vou colocar para baixo, cozinhar um pouco e finalizar. Assim que a luta vai terminar amanhã", prometeu Meregali.